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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع ختام أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ختام سير وأعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، بشعبتيها الأدبية والعلمية في يومها الأخير، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

 

واطمأن المحافظ "من وكيل الوزارة أ.محمد عبد التواب" على سير الامتحانات، حيث أشار الأخير إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان، حيث أدى " اليوم" طلاب وطالبات الشعبة العلمية علوم امتحان مادة الأحياء، فيما أدى طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية، وأدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء ، الجيولوجيا) لشعبة العلوم ، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات في مادة ( الرياضيات )بينما اختتم طلاب مدرسة المكفوفين الامتحانات بمادة الإحصاء.

 

حيث أشار وكيل التعليم إلى أن الامتحانات في يومها الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية ، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، مؤكداً على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان ب 10 دقائق.

 

كما توجه وكيل الوزارة بالشكر لكافة الجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق على تعاونهم في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة أثناء عقد الامتحانات التي جرى عقدها على مدار الشهر منذ انطلاقها في 12 يونيو  الماضي وحتى اليوم الخميس 13 يوليو الجاري ، متمنياً النجاح التوفيق  لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

الطلاب والطالبات انتظام الطلاب امتحانات الدور الأول للعلوم والتكنولوجيا منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة ي سويف وكيل الوزارة والتكنولوجيا موزعى

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