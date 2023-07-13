خالد الغندور ينعى والد مروان عطية بكلمات مؤثرة

نعي الإعلامي خالد الغندور والد مروان عطية بعد وفاته صباح اليوم.



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" البقاء لله في وفاة والد مروان عطية ربنا يرحمه و يغفر له و يصبر مروان علي فراق والده".

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

معلقو مباراة الأهلي والزمالك

قررت شبكة قنوات “أون تايم سبورت” إسناد التعليق على مباراة القمة رقم 126 في الدوري الممتاز بين الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك إلى كوكبة من المعلقين.