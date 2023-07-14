عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية استغلال يوم الجمعة وليلته في التقرب إلى الله

صدى البلد

قدمت دار الإفتاء المصرية، عدة إرشادات للمسلمين، عن كيفية استغلال يوم الجمعة وليلته في طاعة الله والتقرب إليه بالأعمال الصالحة.

وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك:  على المسلم أن يستغل الوقت من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، بالإكثار من الصلاة على الحبيب، والإكثار من الاستغفار.

كما نصحت الدار ، بقراءة سورة الكهف، والتصدق ولو بالقليل، والإكثار من الدعاء ففي يوم الجمعة ساعة إجابة، وكذلك قراءة القرآن ولو صفحة من القرآن، وضرورة التواصل مع الأهل والأقارب لصلة الرحم، وناشدت الأزواج مساعدة الزوجة في أعمال المنزل.

كيفية استغلال يوم الجمعة وليلته فى التقرب إلى الله كيفية استغلال يوم الجمعة كيفية استغلال يوم الجمعة وليلته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

ما حدث يهدم بايرن ميونخ |تعليق صادم من ميدو عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

فرج عامر يكشف عن أول صفقتين سوبر لـ الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

تعليق ساخر من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على الزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي على خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

حسام البدري: "إمام عاشور" مكسب كبير للأهلي

تصرف مفاجىء من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

هل يجوز تقديم بيان جمركي عن البضائع المعفاة من الضريبة الجمركية ؟ .. القانون يجيب

ذكر لو قلته 7 مرات يوميا حرم الله جسدك على النار وأدخلك الجنة

ميدو يطالب أوسوريو بقرار صارم ويفجر مفاجأة عن مستحقات لاعبي الزمالك

جهاد جريشة : الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاروق الباز من رموز بلدنا وحب الأوطان من الإيمان بثقافة الدقهلية|صور

بأكثر من نصف مليون جنيه .. شاهد إطلالات بلقيس فتحي في كليب ألف روح

عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ