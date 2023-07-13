قمة "دول الجوار" بالقاهرة.. والسعي لإنهاء الأزمة السودانية .. فيديو

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "قمة دول جوار تسعى لإنهاء الأزمة السودانية".

وأوضح التقرير أن السودان به اشتباكات لا تنتهى على مدار نحو 3 أشهر رغم الهدن الإنسانية والدعوات الإقليمية والدولية التي أُطلقت من أجل تغليب الحوار على أصوات المعارك المحتدمة بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وتابع التقرير أن التحذيرات الأممية تحدثت عن تفاقم الأوضاع الإنسانية منذ اللحظة الأولى لاشتعال الموقف في السودان، وهو ما دفع الأطراف الإقليمية إلى إطلاق دعوات التهدئة من أجل تخفيف معاناة المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأكمل التقرير أن مصر تستضيف قمة دول جوار السودان لمناقشة سبل إنهاء الأزمة الراهنة بين الأطراف في السودان لحقن دماء المدنيين، وبخاصة في ظل اندلاع المعارك في إقليم دارفور ومخاوف دولية من تداعيات هذه المعارك على تأزم الأوضاع الإنسانية والصحية لسكان الإقليم.

ولفت التقرير إلى أن قمة دول جوار السودان تمثل نقطة فارقة في المحادثات من أجل تسوية الأزمة، حيث يرى مراقبون أن القمة هي الأولى من نوعها لاجتماع دول الجوار معا في محاولة لإيقاف التصعيد، ما يسمح بتشكيل منصة للتفاهمات كونهم معنيين على نحو مباشر بالوضع القائم في السودان.

