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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر الآن في القمة 126 بالدوري

صدى البلد

يبحث الملايين من عشاق الأهلي والزمالك عن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن فى بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم التى ستقام فى ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع 31 لبطولة الدوري فى القمة 126 .

ويدخل الأهلي المباراة وهو متوجا ببطولة الدوري برصيد 75 نقطة من 29 مباراة خاضها الفريق حتى الأن فى بطولة الدوري فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 29 مباراة .

موعد مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت القاهرة

تنطلق منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم فى الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري على ستاد القاهرة وسط حماس كبير من جماهير الفريقين ورغبة كبيرة من الفريقين فى الحصول على نقاط المباراة خاصة أن مباراة القمة تعتبر بطولة خاصة بين الفريقين فى ظل المنافسة بينهما على مدار التاريخ .

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بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وسط تحفز من الفريقين فى ظل الرغبة القوية لدى الفريقين لتحقيق الفوز .. حيث يسعى الأهلي الى مواصلة انتصاراته فى بطولة الدوري التى توج بها ولم يتعرض لاى هزيمة حتى الان فى بطولة الدوري فيما يرغب الزمالك فى تحقيق انتصار معنوى فى ظل الاداء الثابت الذى يقدمه الفريق على مدار الاسابيع الماضية .

تدريب الأهلي
تدريب الزمالك

مباراة الأهلي والزمالك اليوم مباشر


وتنقل القنوات المختصة مباراة الأهلي والزمالك اليوم مباشر ، وذلك مساء اليوم على قناة أون تايم سبورت ويعلق عليها مدحت شلبي

غيابات الزمالك أمام الأهلي فى مباراة القمة 


يغيب عن الزمالك فى مباراة الأهلي اليوم عدد من اللاعبين البارزين فى مقدمتهم محمود حمدى الونش، حيث يقضي فترة التأهيل في الوقت الحالي، بسبب إصابته بقطع جزئي فى الرباط الصليبى،  بالاضافة الى محمد عبد الشافي و عبد الله جمعة.
و يغيب الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر،  بعد توقيعهما لفريق اخر ، فيما يغيب مصطفى شلبى للإصابة. 

 

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التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك 


ويتوقع أن يبدأ الأهلي فى ظل الغيابات وعدم تحديد موقف مروان عطية حتى الان المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.
خط الوسط: أحمد القندوسي - اليو ديانج - محمد مجدي أفشه- بيرسي تاو- حسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا.

كولر


تشكيل الزمالك المتوقع فى مباراة الأهلي
 

ويتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من 
حراسة المرمى : محمد صبحي 
خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي 
خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو 
خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.
 

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