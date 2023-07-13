نائب الشيوخ يوضح أهمية تعاون مصر وقطر فى تحقيق التنمية المستدامة

أيد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، تعاون مصر مع قطر من خلال مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، لافتة الى أن هذه المباحثات تانى في توقيت هام لمواصلة دفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تحقق التكامل العربي وتوحيد الصف.

تلبية مستهدفات التنمية المستدامة

وقال أبو الفتوح لـ"صدى البلد" إن المباحثات المصرية القطرية تأتى أيضا فى إطار الحرص المتبادل لاستكمال تنامي العلاقات في ظل ما تشهده من زخم إيجابي، بما يصب في صالح الشعوب وتلبية مستهدفات التنمية المستدامة، لافتا الى ان تعاون البلدين يفتح آفاق جديدة في التعاون المشترك لتدشين مشروعات تنموية واقتصادية تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو وتضمن زيادة فرص العمل.

واشار عضو مجلس الشيوخ، الى أن الجهود المصرية القطرية تستهدف زيادة التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر، بما يساهم في توطين مزيد من الصناعات، من خلال ما شهدته من مناقشات لزيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، من بينها مجالات التصنيع الدوائي، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة، فضلا عن الاتفاق على زيارة وفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، واستعراض ما تمتلكه مصر من مقومات متفردة في تلك المنطقة باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية.

واستقبل، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.