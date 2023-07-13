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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏الفيس بوك فضحه.. ضبط طفل يقود ميكروباص بمدينة نصر بدون ترخيص

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن بالقاهرة طفل يقود سيارة ميكروباص دون ترخيص بمدينة نصر ، تم التحفظ على السيارة ، جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وذلك بعد أن تم فضح الواقعة عبر ال Facebook .

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لصورة طفل يقود سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة ، وتبين أنها مقيدة بأسم "أحد الأشخاص" بولاية والده وكان يقودها وقت الواقعة طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتبين عدم حمله لرخصة قيادة ووجود تلفيات بالسيارة وملصقات على الزجاج الخلفى للسيارة ، وتم حجز السيارة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Facebook القاهرة فيس بوك قسم شرطة مدينة نصر أول ميكروباص

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