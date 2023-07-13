إشادة برلمانية بالجهود المصرية القطرية لبحث تعزيز التعاون الثنائي فى السياحة والآثار | نواب : تزيد معدّل النمو

نواب البرلمان عن التعاون المشترك بين مصر وقطر:

مصر تسعى لتحقق التكامل العربي وتوحيد الصف

يحقق المزيد من النمو وتضمن زيادة فرص العمل

يلبي مستهدفات التنمية المستدامة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بأهمية التعاون المشترك ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وقطر فى مجال السياحة والآثار.

مؤكدين أن هناك حرصا مصريا قطريا لفتح آفاق جديدة في التعاون المشترك لتدشين مشروعات تنموية واقتصادية تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو وتضمن زيادة فرص العمل.

أيد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، تعاون مصر مع قطر من خلال مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، لافتة الى أن هذه المباحثات تأتي في توقيت مهم لمواصلة دفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تحقق التكامل العربي وتوحيد الصف.

تلبية مستهدفات التنمية المستدامة

وقال أبو الفتوح لـ"صدى البلد" إن المباحثات المصرية القطرية تأتى أيضا فى إطار الحرص المتبادل لاستكمال تنامي العلاقات في ظل ما تشهده من زخم إيجابي، بما يصب في صالح الشعوب وتلبية مستهدفات التنمية المستدامة، لافتا الى ان تعاون البلدين يفتح آفاق جديدة في التعاون المشترك لتدشين مشروعات تنموية واقتصادية تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو وتضمن زيادة فرص العمل.

واشار عضو مجلس الشيوخ، الى أن الجهود المصرية القطرية تستهدف زيادة التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر، بما يساهم في توطين مزيد من الصناعات، من خلال ما شهدته من مناقشات لزيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، من بينها مجالات التصنيع الدوائي، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة، فضلا عن الاتفاق على زيارة وفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، واستعراض ما تمتلكه مصر من مقومات متفردة في تلك المنطقة باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية.

ومن جانبه، أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، أهمية مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وقطر في مجال السياحة والآثار وفى جميع المجالات المختلفة، قائلا:" البلدين تربطهما علاقات قوية".

حركة السياحة بين مصر وقطر

وأضاف “ نويصر” لـ"صدى البلد"، أن تتسم حركة السياحة بين مصر وقطر بالنمو والازدهار، حيث يقوم الجانب القطري بتنفيذ عدد من المشروعات خاصة في قطاع السياحة بعدد من المدن المصرية، وذلك يصب فى صالح الدولة المصرية فضلا عن دفع التعاون وإقامة مصالح مشتركة بين البلدين.

وأشار عضو مجلس النواب الى أهمية تعزيز مجالات التعاون بين البلدين وتوحيد الرؤي تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، في ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

واكد النائب أنه لا بد من صياغة واضحة وصحيحة لرؤية عربية شاملة في ظل التحديات والظروف العالمية الراهنة، لافتا إلى الرئيس السيسي حريص على تحقيق التضامن القومي العربي، وتعزيز المصلحة القومية العربية.

واستقبل، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

حضر اللقاء، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وفي بداية اللقاء، استعرض وزير السياحة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري ولاسيما تلك الوافدة من دولة قطر والتي تشهد تزايداً ملحوظاً.

ومن جانبه، ثمّن السفير سالم مبارك آل شافي ما تشهده مصر من تطور ولاسيما بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً على أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون خلال السنوات القادمة أحد العواصم الرائدة بالوطن العربي. كما استعرض المشروعات الاستثمارية القطرية في مصر في قطاع السياحة.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز آليات التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من قطر إلى مصر، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار السياحي ولاسيما في القطاع الفندقي.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.