محافظ الدقهلية: فصل الكهرباء غدا الجمعة عن بعض المناطق بمدينة المنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم فصل الكهرباء صباح غدا من الساعة 6 صباحا وحتي الساعة 9 صباحا في ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية علي لوحة توزيع الكهرباء بجديلة بمعرفه قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية..

جاءت تصريحات " مختار" بعد اطلاعه علي التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية بشأن أعمال الصيانة علي لوحة توزيع كهرباء بجديلة بالمنصورة..

حيث أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هي منطقة جديلة ومنطقة قولونجيل ومنطقة توريل الجديدة ومنطقة ترعة المنصورية ومنطقة الدراسات وشارع الامام محمد عبده وشارع عبد المنعم رياض وطريق دمياط الخارجي وشارع سعد زغلول وكوبري الفونس حتي شارع 18 بتوريل وشارع قناة السويس وتقسيم طرطير بنطاق مدينة المنصورة..

و وجه "مختار" محمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة للتنسيق مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة علي أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين ..

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.