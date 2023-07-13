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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

القاهرة لا تعرف النوم.. تحركات ومؤتمرات واجتماعات لدعم الأشقاء العرب في أزماتهم

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلعب القاهرة دورا كبيرا في حل الأزمات والصراعات القائمة في المنطقة وتحديدا داخل عدد من الدول العربية آخرها السودان، وكعادتها لا تتوقف مصر عن دعم الأشقاء حتى يتجاوزوا ما يحيط بهم من ويلات.

مؤتمر دول جوار السودان ودور مصر 


لم تتوقف القاهرة يوما عن دعم الأشقاء عملا بالمبدأ الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في مصر عام 2014 بدعم مصر الاستقرار والأمن في كافة الدول العربية وعدم السماح بحالة الانقسام أو السقوط لأي دولة عربية كما هو الحال في السودان وليبيا وفلسطين وسوريا والتي تدعمها -ليل نهار-  في أزماتها حتى يعود لها الاستقرار.

وأقرت القاهرة مبدأ في تعاملها مع القضايا سواء العربية أو الإقليمية وهو عدم التدخل في الشئون الداخلية مع التأكيد على حفظ أمن واستقرار الدول العربية ودعم كل الأنظمة داخل الدول العربية حتى لا تحدث أزمات تؤثر على هذه الدول أو على شعوبها في المستقبل.


استضافت مصر، اليوم الخميس، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

دعم مصر للقضايا العربية 

وتأتى القمة، في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وتقام القمة على مستوى رؤساء جمهورية بلدان الجوار السوداني، وهو أعلى تمثيل، حيث ترأس وفد السودان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار وضم الوفد أيضا وزير الخارجية المُكلف السفير على الصادق بحسب صحيفة "السودانى"، أما اريتريا ويمثلها الرئيس الإريترى أسياس أفورقى، ويشارك الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد فى اعمال القمة، كما يشارك رئيس جنوب السودان سلفاكير، ويترأس آبى أحمد رئيس وزراء اثيوبيا وفد بلاده، ومن ليبيا يحضر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

من جانبه قال الدكتور أحمد سيد أحمد المحلل السياسي، إن مصر كان لها دور بارز في القضايا العربية والدولية وتحركاتها لا تكون إلا لخدمة العرب، حيث إن الدائرة العربية شكلت إحدى الدوائر الأساسية في السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي وأولت مصر الاهتمام بعلاقاتها العربية من خلال مسارين الأول وهو تنقية الأجواء العربية وبلورة المواقف العربية من أجل إيجاد موقف عربي موحد إزاء التحديات الداخلية والخارجية.

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وأضاف سيد أحمد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن القاهرة تلعب دوراً هاما مع دول القلب وهي السعودية والإمارات أملا في حل وتصفية المشكلات العربية، وكذلك تطبيع  العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات وبين قطر وأيضا الآلية القومية الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، و دور مصر في تجميع الدول العربية وتوحيد آراء العرب من خلال اللقاءات التي كانت القاهرة القاسم المشترك في دعم القضايا العربية وتعزيز العلاقات في مواجهة التحديات مثل الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير المشروعة وتسوية الازمات العربية وتعظيم الدور العربي في ادارة الحروب والازمات العربيه في سوريا واليمن وليبيا والسودان وعكست استضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان الدور العربي المصري في دعم القضايا العربيه ودعم الشعب السوداني والحفاظ على وحدة الدولة السودانية.

وتابع: مؤتمر دول جوار السودان هدفه الحفاظ على الدولة الوطنية العربية ووحدة واستقرار السودان ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السوداني واعتبار أن ما يحدث في السودان شأن داخلي، وقدمت مصر خريطة طريق واضحة لحل الازمة تنص على وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية، وفتح آلية حوار شامل بين جميع القوى السودانية من أجل الوصول إلى حل للازمة السودانية في إطار الحفاظ على وحدة السودان.

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