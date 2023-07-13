مشروبات تناولها أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

تعتبر مشاهدة مباراة كرة القدم من الطقوس لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء البلاد - فمن المحتمل أن تأتي كل مباراة بلحظات مرهقة وقت الخسارة أو الفوز.

الأعراض التي يعانون منها أثناء مشاهدة المباراة.

بشكل مثير للصدمة ، قال أكثر من 4 من كل 5 من المشجعين إنهم يعانون من التوتر أو الأعصاب أثناء مشاهدة "اللعبة الجميلة" ، مع ثلاثة أرباع (75٪) يعانون أيضًا من هذه المشاعر قبل المباراة.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض جسدية ، فإن الشعور بعدم الراحة هو الأكثر شيوعًا ، حيث يشعر أكثر من ربع المعجبين ، مع تعرق راحة اليد وتوتر الكتفين والرقبة بشكل متكرر.

كما يعاني 15٪ من المعجبين من مشاكل في المعدة ، مثل آلام المعدة أو الإسهال ، بينما يعاني حوالي 7.5٪ في الواقع من الغثيان أو القيء بسبب أعصابهم الشديدة.

لذلك عليك أن تتناول هذه المشروبات وقت الماتش لتخفيف التوتر

شاي البابونج

شاي بالنعناع

شاي الليمون أو عصير الليمون

شاي لافندر

شاي أخضر

سموزي بطيخ