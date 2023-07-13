مقاتلون روس يثيرون جدلا واسعا بعد الاستيلاء على مدرعة برادلي.. شاهد

وجدت وحدة عسكرية روسية نفسها في دائرة الضوء الإعلامية، بعد انتشار مقاطع فيديو فكاهية للجنود الذين يستولون على مركبة قتال مشاة برادلي أمريكية الصنع من الجيش الأوكراني، حيث أثار اهتمامهم المبلغ عنه بـ”الأنمي” اهتماما عاما.

أظهر أحد المقاطع جنودا من وحدة كيرتش يقفون أمام قطعة سليمة على ما يبدو من أسلحة أمريكية الصنع، ويشكرون بسخرية الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على تسليم «هذه السيارة الجميلة» لهم.

وأظهر مقطع آخر أحدهم وهو يوجه وجهه إلى الكاميرا، مع الكأس في الخلفية، ويقول: “ها أنت ذا.. المجد لروسيا!”.

وظهرت اللقطات في وقت سابق من الأسبوع وتمت مشاركتها على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية الروسية، قبل أن تشق طريقها إلى وسائل الإعلام الوطنية.

ومع تزايد الاهتمام، ذكرت بعض المنافذ الإخبارية الروسية، أن المقاتلين، الذين تطوعوا جميعا للخدمة في الجيش، كانوا أيضا من محبي “الأنمي الياباني”.

في حين أن فن “الأنمي الياباني” لديه قاعدة جماهيرية عالمية متنوعة، إلا أنه لا يزال ينظر إليه على أنه متخصص في روسيا.