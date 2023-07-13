فليفل: قمة دول الجوار كانت واعدة لأبعد الحدود.. فيديو

أكد الدكتور السيد فليفل، العميد الأسبق لكلية الدراسات والبحوث الأفريقية، أن قمة دول الجوار كانت واعدة لأبعد الحدود، مشيرا إلى أن القمة ركزت على الجوانب العملية في حل الأزمة السودانية.

وقال السيد فليفل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه لا بد من وقف العمل الإرهابي في السودان.

حكومة مدنية

وتابع العميد الأسبق لكلية الدراسات والبحوث الأفريقية، أن أن من بوادر التفاؤل لقمة اليوم، هو البيان الذب الذي صدر من المجلس السيادة السوادني وإعلان التزامه بالتوصل إلى لحكومة مدنية فور وقف إطلاق النار.