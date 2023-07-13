لو بتشجع الأهلي أو الزمالك .. إزاي تسيطر على التوتر والغضب؟

تعد مباراة الأهلى والزمالك من أكثر المنافسات الرياضية التى يهتم بمشاهدتها معظم المصريين، لأنها تضم أكبر فرقتين بمصر فى رياضة كرة القدم.

ولكن البعض من شدة اهتمامه برياضة كرة القدم يتعرض لضغط عصبي كبير أثناء تشجيع مباراة الأهلى والزمالك ما يعرض الشخص لمشاكل صحية عديدة بسبب التوتر.

وشاهدنا فى السنوات الماضية وفاة بعض المشجعين أثناء أو بعد انتهاء مباراة الأهلى والزمالك نتيجة التعرض للتوتر الشديد وارتفاع الضغط والسكتة القلبية.

لذا من المهم جدا معرفة كيفية السيطرة على التوتر أثناء مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك لمرور اليوم بسلام، وهذا ما نعرضه لكم وفقا لما جاء فى موقع “ psychreg”..

توصي الدكتورة جوزفين بيري ، أخصائية علم النفس الرياضي المعتمد ، بهذه النصائح الأربع للمساعدة في منع الإجهاد في مباريات كرة القدم:

ركز على الحركات أو التسديدات الرائعة في المباراة واحتفل بها.

ركز بعمق على روح الدعابة بداخلك تجاه أى موقف لا يعجبك أو فريقك خسر.

استخدم تقنيات التنفس العميق لإبطاء استجابتك للتوتر ما يساعد جسمك على التعافي وعودة عقلك إلى التفكير المنطقي.

قم بإنشاء جملة معينة لتكررها لنفسك كى تساعدك على تذكر الصورة الأكبر وأن مباراة الأهلى والزمالك أيا كانت نتيجتها فهى ليست دائما ولا أهم من صحتك وحياتك .