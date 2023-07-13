عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعيين أماني عمر وكيلا لكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط

الدكتورة أماني عمر
الدكتورة أماني عمر

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتعيين الدكتورة أماني عمر محمد عمر الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب، وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك حتي بلوغ السن القانونية للمعاش.

 ومن جهته، أكد الدكتور أحمد المنشاوي علي أهمية قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة في العمل علي تعزيز ثقافة البحث العلمي في مختلف تخصصاته، وتطوير كافة الآليات الداعمة للباحثين بما يضمن إثراء المعرفة ويدعم مكانة الجامعة في مختلف الأوساط الأكاديمية والعلمية، موجهاً وكيل كلية الطب لتطوير خطة البحوث في العلوم الطبية، والاستفادة من الأبحاث العلمية المتقدمة، ومواكبة أحدث التطورات الطبية العالمية التشخيصية والعلاجية؛ لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لآلاف المرضي من مختلف قطاع صعيد مصر.

رئيس جامعة أسيوط: الإعلام الوطني الصادق دعامة أساسية لتشكيل الوعي وتطوير الفكر

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين رؤساء أقسام بمختلف الكليات

الجدير بالذكر، إن الدكتورة أماني عمر حاصلة على الدكتوراة من كلية الطب في الأمراض الصدرية تخصص (أمراض الصدر في المسنين)، وتدرجت في العديد من المناصب الإدارية من بينها؛ نائباً لمدير المستشفي الجامعي الرئيسي لشئون استقبال الطوارئ، ثم وكيلاً لكلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ولها العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية المتميزة، فضلاً عن إشرافها على الرسائل والبحوث العلمية.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط كلية الطب بأسيوط كلية الطب جامعة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

معرض لأزمة قلبية.. أسباب تمنعك من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

قرعة تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يصطدم ببوركينا فاسو في مجموعة متوازنة

موضوعات متعلقة

جامعة أسيوط تطلق مسيرة مجتمعية بفعاليات احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

مستشفيات جامعة أسيوط تكشف حقيقة رفض وضع مولودة داخل الحضانة

ترشيحاتنا

بسبب فضيحة الكوكايين.. روسيا تسخر من البيت الأبيض

دعاء النبي عند الخروج .. ردده حتى تعود لمنزلك

مفاجأة| هل يحضر مرتضى منصور مباراة الأهلي والزمالك في القمة 126 بالدوري؟

رسالة عاجلة من خادم الحرمين إلى أمير الكويت | تفاصيل

تامر أمين: يا ترى فرحة الأهلى بالدوري هتكمل ولا الزمالك هينكد عليه

السفارة البريطانية تستضيف أحمد حسام ميدو في حلقة نقاش حول تطوير كرة القدم في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة|صور

لو بتشجع الأهلي أو الزمالك .. إزاي تسيطر على التوتر والغضب؟

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ