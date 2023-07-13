تعيين أماني عمر وكيلا لكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتعيين الدكتورة أماني عمر محمد عمر الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب، وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك حتي بلوغ السن القانونية للمعاش.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد المنشاوي علي أهمية قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة في العمل علي تعزيز ثقافة البحث العلمي في مختلف تخصصاته، وتطوير كافة الآليات الداعمة للباحثين بما يضمن إثراء المعرفة ويدعم مكانة الجامعة في مختلف الأوساط الأكاديمية والعلمية، موجهاً وكيل كلية الطب لتطوير خطة البحوث في العلوم الطبية، والاستفادة من الأبحاث العلمية المتقدمة، ومواكبة أحدث التطورات الطبية العالمية التشخيصية والعلاجية؛ لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لآلاف المرضي من مختلف قطاع صعيد مصر.

الجدير بالذكر، إن الدكتورة أماني عمر حاصلة على الدكتوراة من كلية الطب في الأمراض الصدرية تخصص (أمراض الصدر في المسنين)، وتدرجت في العديد من المناصب الإدارية من بينها؛ نائباً لمدير المستشفي الجامعي الرئيسي لشئون استقبال الطوارئ، ثم وكيلاً لكلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ولها العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية المتميزة، فضلاً عن إشرافها على الرسائل والبحوث العلمية.