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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الأخضر.. أكبر وكالة تصنيف ائتماني تفجر مفاجأة مدوية بشأن مصير الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال، بول جرينوالد، إن هيمنة الدولار الأمريكي تتراجع.

أدت العقوبات الأمريكية الصارمة، مثل تجميد احتياطيات روسيا في العام الماضي بمئات المليارات من الدولارات، إلى بدء موجة من الدول في القيام ببعض التجارة في عملات أخرى غير الدولار وكذلك إعادة احتياطيات الذهب إلى الوطن.

وقال بول جرينوالد، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز، في مؤتمر استضافته شركة التصنيف في لندن، إن “الدولار ليس لديه الجاذبية التي اعتاد عليها”.

وأشار إلى عدد من الأمثلة حيث كانت البلدان تتحايل الآن على الدولار: “لدينا أشياء أخرى تحدث خارج عالم الدولار”.

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وأشار إلى ارتفاع التجارة باليوان الصيني والتمويل الرخيص المقدم من بنوك التنمية التي تتخذ من الصين مقراً لها مثل بنك آسيا للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد، المعروف سابقاً باسم بنك بريكس.

وقال جرونوالد: “سيظل الدولار عملة رائدة في العالم، لكنه لن يكون العملة العالمية المهيمنة”.

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