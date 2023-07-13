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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الروح الرياضية تعم الأجواء.. فتوح وسط لاعبي الأهلي قبل لقاء القمة

فتوح
فتوح

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ أحمد فتوح نجم الزمالك وهو في حديث خاص مع نجوم الأهلي.

‏وظهر فتوح في الصور وهو برفقة عدد من نجوم الأهلي طاهر محمد طاهر وعبد القادر بملعب المباراة استعدادا للقاء القمة 124.

ويلعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، مع نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

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