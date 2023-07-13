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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب العدل يطالب بمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية

حزب العدل
حزب العدل

رحب الكاتب الصحفي حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل وعضو الهيئة العليا  بضم المرأة المعيلة والأبناء الأكبر من 18 عاماً لبرنامج تقديم الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة ".

وأضاف الملاح في تصريحات له ان الازمة الاقتصادية التي شهدتها مصر أدت لتعرض كثير من الاسر لمخاطر كبيرة خاصة المرأة المعيلة والتي تواجه ظروفا صعبة  لتلبية احتياجاتها 
وطالب الملاح بضرورة تطبيق منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وعدم الاعتماد فقط علي الدعم النقدي فالاولي بنا تحسين وضع الاسر التي تعيش تحت خط الفقر ببرامج تدريبية ومشروعات صغيرة وتشجيع الاسر المنتجة  ودعم المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الاطار.

وأشار حازم الملاح إلي انه يجب علي وزارة التضامن الاجتماعي تحديث شامل للبيانات الخاصة بالاسر والتأكد من الحالات المستفيدة التي تستحق الدعم والفئات الاولي بالرعاية وتطبيق رقابة صارمة في حالة وجود مخالفات من قبل بعض الحالات المستفيدة بدون وجه حق وأكد حازم الملاح أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بدعم الفئات الاولي بالرعاية  من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والتي تصب في صالح المواطن مثل مبادرة  حياة كريمة التي تعد  من المشروعات القومية الكبيرة ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي.

الكاتب الصحفي حازم الملاح تكافل وكرامة المرأة المعيلة المجتمع المدني القطاع الخاص

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