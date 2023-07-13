نادي أسوان يعقد اجتماعًا طارئًا لهذا السبب

عقد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح اجتماعا طارئا وممتدا لمحاولة إيجاد حل يحفظ حقوق نادي أسوان، فيما يخص الأزمة التى تفجرت وأثيرت فى الساعة القليلة الماضية مع المسئولين عن شركة" تذكرتى ".

وتعلقت هذه المشكله برفض مسئولى الشركة منح حصة التذاكر المتفق عليها مع نادى أسوان والخاصة لمباراة أسوان و الداخلية بالجولة الأخيرة بالدورى الممتاز ،طبقا للأعداد المقررة ونصت عليها اللائحة وقيام نادى أسوان بتوريد وتسديد المبالغ اللازمة لذلك وإيداعها حساب الشركة.

وأجرى المسئولون عن نادى أسوان خلال الساعات الماضية العديد من الاتصالات الرسمية مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالأمر للمطالبة بحل المشكلة سريعا حفاظا على حقوق جماهيره بحضور المباراة بالأعداد المقررة لذلك طبقا للائحة .

ويجرى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى فى هذه الأثناء مشاوراته لبحث كل الخيارات لإتخاذ قراره تجاه هذه الأزمة المفتعلة والمفاجئة ،رافضا العبث أو المساس بحقوق جماهيره العادلة تجاه حضور المباراة مطالبا كافة الأطراف المسئولة عن هذا الأمر سواء إتحاد الكرة ورابطة الأندية وشركة تذكرتى بضرورة الوقوف على مسئولياتها بموضوعية وأمانة ومسئولية مجتمعية وعدم تصدير أو إفتعال الأزمات فى هذا التوقيت مما يتسبب فى إهدار الحقوق وغيبة تحقيق العدالة بين الجميع .