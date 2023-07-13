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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليلة كاملة حتى الصباح.. محافظ الغربية يكرم عامل نظافة لتفانيه في العمل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكريم أنور سماره مدين، عامل النظافة بحي ثان طنطا لتفانيه في العمل، وذلك لقضائه ليلة كاملة في الشارع حتى غلبه النعاس من التعب حتى صباح اليوم التالي، وخلال مرور رئيس حي ثان لاحظ إصرار وحرص العامل على استكمال أعمال النظافة على الرغم من عمله طوال وردية الليل وفي ظل درجة الحرارة العالية نهاراً وعليه استدعاه المحافظ في مكتبه لتكريمه ومكافأته كونه نموذجاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني وتحمل المسئولية.

 

ووجه المحافظ جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكريم هذه النماذج، التي تحرص دائما على القيام بأعمالها بكل حب وإخلاص دون انتظار أي مقابل، موجهاً الشكر لجميع عمال النظافة على جهدهم في كافة الظروف والأجواء، مؤكداً أن النظافة هي مسؤولية مشتركة بين الوحدات المحلية والمواطنين.

 

وفي السياق ذاته قام المحافظ أيضاً بتكريم نصر صلاح العزيري رئيس جهاز النظافة والتجميل بحي ثان طنطا، وذلك لتفانيه أيضاً في العمل، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي النظافة والتجميل المدن والأحياء المراكز والمدن تعيينات جديدة جهاز النظافة

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