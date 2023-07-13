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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري يهنئ عماد ربيع لحصوله على درجة الدكتوراه في الإعلام

الباحث عماد ربيع
الباحث عماد ربيع يحصل على درجة الدكتوراة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه حصل اليوم الباحث عماد ربيع رئيس قناة صدى البلد السابق، على درجة الدكتوراه في الإعلام  ، مع مرتبة الشرف الأولى، بكلية الاعلام جامعة القاهرة، لرسالة بعنوان “ البيئة الرقميَّة الحديثة وتأثيراتها على إدارة المُؤسسات الإعلاميَّة التلفزيونيَّة المصريَّة واقتصاديَّاتها: بالتَّطبِيق على القنوات التلفزيونيَّة الخاصَّة والحكُوميَّة”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه توصلت الدراسة إلى قبول عينة الدراسة من القائمين بالاتصال والقيادات الإعلامية بالقنوات التليفزيونيَّة المصريَّة الحكوميَّة والخاصة لتوظيف كافة أشكال البث الرقمي للإنتاج الإعلامي وبشكل رئيسي بمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقميَّة.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار، أنه عن تقييم عينة الدراسة للنظم الإداريَّة المتبعة داخل القنوات التليفزيونيَّة الحكوميَّة والخاصة فيما يتعلق برفع مهارات العاملين لديها جاء بشكل متوازن يميل ما بين الإيجاب والسلب، وفي هذا الإطار أوصى الباحث بضرورة إعادة النظر في النظم الإدارية التي تتبعها المؤسسات الإعلامية.

 

كل التحية لأسرته

ووجه مصطفى بكري،  التهنئة للدكتور عماد ربيع، قائلا “كل التحية وكل التقدير وألف مبروك للزميل العزيز للدكتور عماد ربيع وكل التحية لأسرته التي وفرتكل الإمكانيات لنجاحه وحصوله على درجة الدكتوراه بإمتياز”.

الباحث عماد ربيع صدى البلد الم ؤسسات الإعلامي ة القنوات التلفزيوني ة مواقع التواصل الاجتماعي

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