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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسطول الشحن الصيني يحتل المرتبة الثانية عالمياً

صدى البلد

احتل أسطول الشحن الصيني المرتبة الثانية على مستوى العالم ،حيث وصلت قدرته إلى 370 مليون طن من الحمولة الثابتة بحلول نهاية عام 2022 ، و يعكس ذلك تضاعف قدرة الشحن خلال عشر سنوات، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات اليوم .

 

و بهدف تعزيز قدرة اسطولها حرصت الصين على تسريع تحسين البنية التحتية لطرق الملاحة، وزيادة سعة السفن باستمرار. وتسارعت في عام 2022 وتيرة إنشاء البنية التحتية الرئيسية للنقل المائي في الصين، وازداد الاستثمار في الأصول الثابتة لهذه الممرات بنسبة 10.9٪ على أساس سنوي. كما استمر تعزيز أمن النقل والتشغيل السلس، حيث ارتفع حجم الشحن عبر الطرق المائية وإنتاجية البضائع والحاويات في الموانئ بنسبة 3.8٪ و 0.9٪ و 4.7٪ على التوالي. ومن بين الموانئ العشرة الأولى في العالم من حيث شحن البضائع يوجد ثمانية منها في الصين .

 

و فيما يخص الطواقم الملاحية ، تشير البيانات إلى أنه مع نهاية عام 2022 ، بلغ العدد الإجمالي للبحارة المسجلين في الصين أكثر من 1.9 مليون، وفي نفس السنة تم إرسال 127 ألف بحارا للعمل على متن السفن حول العالم، مما وفر دعما قويا لاستقرار سلسلة التوريد اللوجستية الدولية.

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