إبراهيم فايق يشيد بتصدي حاتم سكر لفرصة كهربا

اشاد الاعلامي ابراهيم فايق باداء حسين الشحات وكهربا وحاتم سكر في مباراة اليوم .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي تويتر :" الله يا حسين الله يا كهربا الله يا حاتم يا سكر ع الانقاذ ""

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي المقرر لها مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي .