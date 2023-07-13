بايدن يستقبل نظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض 18 يوليو

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستضيف الرئيس الإسرائيلي، يسحاق هرتسوج في البيت الأبيض يوم 18 يوليو.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف البيت الأبيض، أن الزعيمين سيبحثان قضايا من بينها التكامل الإقليمي لإسرائيل والعلاقات العسكرية الروسية مع إيران.

ومن المقرر أن يلقي هرتسوج كلمة أمام اجتماع مشترك للكونجرس الأميركي خلال زيارته لواشنطن.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أول من اتصل بجو بايدن لتهنئته بعد الانتخابات، لكن الأخير لم يدعه إلى البيت الأبيض حتى الآن.

وكان ترامب يتحدث أمام منظمة يهودية قبل أيام قليلة، وفق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي وموقع "والا".

وقال ترامب: "نتنياهو كان أول من اتصل ببايدن لتهنئته بعد الانتخابات - لكنه لم يدعوه إلى البيت الأبيض حتى الآن".