رفض دعوى تتهم الأهلى بسرقة محتوى تسويقي

رفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بالقاهرة، الاستئناف المقدم على حكم رفض الدعوى القضائية المقامة من محمد فراج علي المحامي بصفته وكيلا عن نبيل أباظة، التي يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه من النادي الأهلي، بدعوى سرقة مشروع تسويقي له كان عرضه على مجلس إدارة النادي الأهلي السابق بقيادة حسن حمدي، وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة.

وكانت الدعوى التي حملت الرقم 1413 لسنة 2022 اختصمت كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق حسن حمدي، ومدير التسويق السابق عدلي القيعي، بأنه تم تسجيل فكره تسويقه للنادي الأهلي في مكتب الشهر العقاري، وتم التوثيق النموذجي في عام 2011، وأنه توجه إلى النادي الأهلي وعرض الفكرة على مدير التسويق بالنادي الأهلي عدلي القيعي في 3 يناير 2012 بمكتبه بالنادي الأهلي بالجزيرة.

وأردف، أنه بسبب توقف النشاط الرياضي في فبراير 2012 عقب أحداث مباراة النادي الأهلي والنادي المصري التي راح ضحيتها 74 مشجعا، وتم طلب تأجيل اللقاء مع مجلس الإدارة لحين إشعار آخر بسبب الأحداث.

إلا أنه فوجئ بتنفيذ فكره المشروع في شهر مايو 2012، وبناء على ذلك تم إرسال إنذار للشركة والنادي، وتم عمل محضر أحوال رقم 28 أحوال مركز شرطة السادات منوفية في أغسطس 2012، وصدر إلى مديرية أمن القاهرة في 11 سبتمبر 2012 تحت رقم 2644، ومنذ ذلك الوقت وهو في محاولات لإرجاع حقه.

وصدر حكم أول درجة في الدعوى القضائية برفضها، بتاريخ 24 نوفمبر 2022؛ ليتم الاستئناف على الحكم بتاريخ 29 ديسمبر 2022، ويتم تحديد جلسة وتداول الاستئناف على مدار عدة أشهر ليصدر حكم برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى.