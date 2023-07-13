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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القابضة للمياه توقع بروتوكول تعاون مع شركة ضامن للتحصيل الإلكتروني

صدى البلد

وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس طارق ملش رئيس مجلس ادارة شركة ضامن لتقديم حلول الدفع الالكتروني، بروتوكول تعاون لتسهيل خدمات السداد الالكتروني وتوفير طرق دفع متعددة، وتقديم خدمة  الدفع  الالكتروني لفواتير المياه  للتسهيل على المواطنين سداد الفواتير بكل سهولة ويسر.
جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور صلاح بيومى، واللواء عاصم شكر، نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع التجارى، وقيادات قطاعات المالية والتجارية وخدمة العملاء والتسويق، بكلا الشركتين.
وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البروتوكول يأتى فى إطار الخطوات التى تتخذها الشركة القابضة نحو التحول الرقمى وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق ورؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الاسكان والمرافق بأهمية رقمنة وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة علي تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا وذلك باستخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة فى السوق المصرى، والاستفادة من ماكينات ضامن للدفع الالكتروني علي مستوي الجمهورية وتطبيق  المحمول "ضامن" بالإضافة للتطبيقات والمواقع الالكترونية المملوكة للشركة القابضة.
وأضاف المهندس ممدوح رسلان أن هذا التعاون تفعيلا للدور الرائد الذي تقوم به الشركة القابضة في التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان ودفع فواتير المياه الكترونيا للعدادات المميكنة علي مستوي الجمهورية، وتنظيم عملية التحصيل الالكتروني.
وقال رئيس القابضة للمياه، أن الشركة تسعى دائما للتعاون مع كافة الجهات والشركات التى تقدم حلولا تكنولوجية موجها ادارة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم والتعاون لسرعة تقديم الخدمات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.
وأوضح ان استخدام ماكينات ضامن الخاصة بالتحصيل الفوري للفواتير، يتيح طباعة الفاتورة للعميل والدفع الجزئي للفاتورة مما يضمن استمرارية العمل في جميع المواقع وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع بجانب تطبيق ضامن والتطبيقات والمواقع الالكترونية المملوكة للشركة القابضة وذلك في اطار تطبيق سياسة الدولة نحو تقديم خدمة متميزة للعملاء وكذلك توفير طرق سداد مختلفة ومتنوعة.
من جانبه أكد المهندس طارق ملش رئيس مجلس ادارة شركة ضامن أن هذا التعاون يسعي  لتحقيق دور الشركة في مد جسور التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات، وأن هذه التعاون يأتى فى ضوء ما تقدمه شركة ضامن من خبرات ونجاحات في تقديم حلول الدفع الالكتروني.
وأضاف أن "ضامن" تدعم جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وميكنة المعاملات المالية في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات والشفافية وتسهيل تنفيذ المعاملات وحوكمتها مشددا علي العمل بشكل مستمر علي اطلاق خدمات تكنولوجية جديدة تواكب التطور الذي تشهده صناعة التكنولوجيا علي مستوي العالم.

القابضة للمياه الشرب القابضة للمياه والصرف الصحي

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