بأكثر من نصف مليون جنيه .. شاهد إطلالات بلقيس فتحي في كليب ألف روح

تصدر النجمة بلقيس تريند السوشيال ميديا بعد إصدار الكليب الجديد لها .

وارتدت بلقيس ملابس بأسعار مبالغ فيها حيث تألقت بأربع إطلالات بالكليب منها فستان لونه كشمير من تصميم مجموعة الأزياء الراقية لربيع٢٠٢٢ .

وارتدت من نفس ماركة فالنتينو إطلالة كاملة من بلوزة وبنطلون منقط بسعر يبلغ ٣٠ ألف جنيه أما البلوزة سعرها يعادل ٥٨ ألف جنيه.

كما ظهرت بإطلالة كاجول باللون الاسود من ماركة versace وكان التوب الذي ارتدته بلقيس سعره يبلغ ٥٦ ألف جنيه مصري أما البنطلون فقد يعادل سعره ٣٩ ألف جنيه.

وكان فستان بلقيس الاسود بفيونكة بيضاء من ماركة الأزياء قزي واوسطا ويصل سعر الفستان حوالي ٨٣ ألف جنيه.