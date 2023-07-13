قرار عاجل من المحكمة العليا بـ إسرائيل بشأن طلب إقالة نتنياهو

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، الموافقة على الاستماع إلى التماس يطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن المحكمة "قررت الاستماع إلى التماس مقدم من قبل 39 مشتكيا، من بينهم شخصيات بارزة، وذلك خلال الاحتجاجات المناهضة لخطة الحكومة للتعديلات القضائية".

وقالت المحكمة العليا في بيان، إن “الالتماس سيُعرض على القضاة في أسرع وقت ممكن”.

وطالب أصحاب الدعوى المحكمة بإقالة نتنياهو وإصدار أمر مؤقت يمنعه من المشاركة في التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة إقرارها، وذلك منعا للمصلحة الشخصية بالنسبة لنتنياهو.

وفي وقت سابق، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طياري الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يرفضون العمل احتجاجا على الإصلاحات القضائية.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، قال نتنياهو: “لا أستطيع أن أتخيل أي شيء أكثر خطورة من تنظيم مثل هذا الانتهاك الجماعي لقانون الخدمة... إنه أمر مستحيل فهمه!”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلعب بالنار في موضوع تأزيم العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال جانتس تعليقا على اختيار ممثلي لجنة اختيار القضاة في الكنيست الإسرائيلي، إن "نتنياهو يخلق هجوما استراتيجيا على العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذا لعب بالنار على حساب أمن الإسرائيليين".