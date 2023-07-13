روسيا .. ابتكار أطراف صناعية من ألياف الكربون

ابتكر علماء روس أطرافا صناعية لديها ذاكرة تخزينية ومكونة من ألياف الكربون.

وفي بيان للمكتب الإعلامي لمعهد موسكو للطيران، أفاد العلماء بأنهم ابتكروا كفاً اصطناعية من التيتانيوم واللاتيكس مع تأثير ذاكرة الشكل.

ومن أجل المزيد من التوضيح، قال البروفيسور دميتري غوسيف من قسم علوم المواد وتكنولوجيا معالجة المواد بالمعهد ان «هذا ابتكار مريح جدا من الناحية العملية. يمكن لصاحب اليد السليمة ثني أصابع الكف الاصطناعية وفتحها بصورة متكررة للقيام بالأعمال اليومية.

وقبل النوم عليه وضع الكف الاصطناعية في ماء ساخن لمدة 30 دقيقة لتعود إلى شكلها الأولي»، وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأضاف غوسيف «أظهرت الاختبارات بمشاركة متطوع من دون يد أنه يمكن استخدام الكف الاصطناعية المصنوعة من الفولاذ العادي لمدة شهر واحد وبعدها يجب تغييرها.

أما الكف التي ابتكرناها والمصنوعة من التيتانيوم واللاتيكس يمكن استخدامها أكثر من سنة دون تغيير».

ومن أجل صنع الكف الاصطناعية، وضعت أسلاك نيكليد التيتانيوم في غمد لاتكس يحاكي جلد الإنسان، وبعد ذلك تم ملؤه بالسيليكون المعالج. فيما جعلت المادة المركبة الناتجة من الممكن تنفيذ ما يسمى بتأثير ذاكرة الشكل؛ أي عند تسخين الكف إلى درجة حرارة أعلى من 45 درجة مئوية فإنها ستعود إلى شكلها الأولي.