متعة كروية.. الأهلي يدك شباك الزمالك برباعية رائعة في الدوري

انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بفوز المارد الأحمر بأربع أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل المباراة..

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة لولبية كادت أن تسكن الشباك ولكن كان للقائم الأيسر رد فعل آخر ومنعها من الدخول.

كرة بينية من محمود كهربا في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد مثلث رائع من التمريرات بينه وبين معلول وكهربا وأفشة وسددها أفشة ولكن يتصدى لها صبحي.

ومن بعدها تراجع كهربا عن خط الهجوم وأصبح في مركز صانع الألعاب ومرر كرة رائعة للشحات ولكن تمكن عبد الغني لاعب الزمالك من ابعادها.

وحاول الزمالك الدخول في المباراة وسدد زيزو كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن ابعدها دفاع الأهلي قبل الوصول للشناوي.

وفي الدقيقة 20 عاد الأهلي للهجوم بشكل رائع ودخل منطقة جزاء الزمالك عن طريق حسين الشحات الذي توغل ومرر كرة رائعة لكهربا الذي سددها من فوق محمد صبحي ولكن أبعدها سكر من على خط المرمى.

بدأ الزمالك في الضغط المنظم في الدقيقة 22 من عمر المباراة ووصل لمرمى الأهلي أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

مرور رائع من بيرسي تاو ودخوله منطقة الجزاء ومحاولة خطيرة على مرمى الزمالك ولكن تمكن الدفاع من ابعاد الكرة.

توغل حسين الشحات بين خطوط دفاع الزمالك في الدقيقة 36 من عمر المباراة وسجل كرة من خارج منطقة الجزاء أسكنها الشباك واحتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفه الثاني في مرمى الأبيض.

توجه علي معلول بالكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وسدد كرة بقدمه اليسرى لم يتمكن محمد صبحي أن يصنع أمامها شئ وسكنت الشباك في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بشكل هجومي ووصل لمرمى الشناوي في الدقائق الأولى من بداية الشوط ولكن مروا بسلام على مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 57 استحوذ الأهلي على الكرة وحصل على ركلتين ركنية ولكن لم يشكلا خطورة على مرمى الزمالك.

دفع أليو ديانج لاعب الأهلي، لاعب الزمالك زيزو داخل منطقة الجزاء وطالب لاعبي الأبيض احتساب ركلة جزاء.

عاد محمود البنا حكم المباراة لتقنية الفار وبالفعل احتسب ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وتصدى أحمد سيد زيزو لركلة الجزاء وأسكتها الشباك في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

سقط محمد صبحي حارس مرمى الزمالك داخل منطقة جزاءه في الدقيقة 74 من عمر المباراة وتوقفت المباراة لعلاجه.

وفي الدقيقة 84 من عمر المباراة سدد أحمد سيد زيزو كرة حلزونية تجاوزت يد محمد الشناوي ولكن القائم الأيمن تمكن من التصدي للكرة ومنعها من دخول الشباك.

ومن بعدها في الدقيقة 86 مرة أخرى ينوب القائم عن محمد الشناوي ويمنع هدف مؤكد للزمالك في مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 92 سدد محمد هاني كرة صاروخية تمكن محمد صبحي من ابعادها عن المرمى وحرم الأهلي من الهدف الرابع.

مرر أليو ديانج كرة سريعة داخل منطقة الجزاء ليقتنصها محمد شريف ويسكنها الشباك في الدقيقة 94 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي صاحب اللقب للنقطة 78، والزمالك يستمر في نزيف النقاط.

ويضم التشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وضم التشكيل الأهلي كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه علي معلول، ياسر إبرهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني

اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد فخر وحسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو

