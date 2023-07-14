أخبار التعليم للتسجيل باختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان اتباع الخطوات التالية.. تعرف على آخر موعد للتقديم ببرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تعرف على اخر موعد للتقديم ببرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات المصرية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

فتح منذ قليل موقع تنسيق الجامعات 2023 التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 2023 ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

فرصة للدراسة بأحد جامعات السعودية.. تفاصيل التقديم



وأعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن أفادت سفارة المملكة العربية السعودية ( الملحقية الثقافية بالقاهرة ) برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية والمخصص منها لطلاب جمهورية مصـر العربية عدد 700 منحة فى الجامعات السعودية وفقا لما يلى :ـ



بدء الفصل الدراسى الصيفي باداب القاهرة … السبت

كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الجدول الزمنى و قواعد التسجيل للفصل الدراسى الصيفي لبرامج الساعات المعتمدة .