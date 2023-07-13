نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة للنجم حسين الشحات بعد تألقه من مباراة الأهلي والزمالك.

وكتب شوبير : الشحات يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك. 🦅🌟

انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بفوز المارد الأحمر بأربع أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل المباراة..

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة لولبية كادت أن تسكن الشباك ولكن كان للقائم الأيسر رد فعل آخر ومنعها من الدخول.