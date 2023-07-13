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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاوضات سد النهضة.. الاتحاد الأفريقي يعلق على لقاء الرئيس السيسي وآبي أحمد

السيسي وآبي أحمد
السيسي وآبي أحمد

أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقيه، اليوم الخميس، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، المشترك بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستئناف المفاوضات حول سد النهضة لصالح شعوبهم.

وكتب فقيه، في تغريدة علي “تويتر”، “أود أن أثني بحرارة على رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ورئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، لقرارهم المشترك بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعوبهم”.

وفي وقت سابق، علّق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة، والذي بحثا خلاله مستجدات الأزمة السودانية وقضية سد النهضة.

وكتب آبي أحمد، في تغريدة على "تويتر": "سعدت بلقاء الرئيس السيسي في القاهرة، لإجراء محادثات تتسم بروح التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

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وعبر رئيس الوزراء لإثيوبي، عن شكره و إمتنانه لحسن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، و كرم الضيافة، متابعاً:" كنت أرغب أن نتقابل من أجل الحديث عن أمور التنمية، ومن أجل فعل ذلك، يجب الاهتمام بالنزاعات الموجودة"

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