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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينشر صورة جديدة له في شوارع ليفربول

صدى البلد

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول صورة جديدة له في شوارع مدينة ليفربول.

 

ونشر صلاح صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي تويتر ولم يعلق بشيء عليها.

 

 

 

ومن جانب آخر أفادت شبكة "ليفربول إيكو" بأن محمد صلاح سيغيب عن ليفربول في عدد كبير من المباريات، نظرًا لأنه سيشارك مع منتخب مصر الأول في كأس أمم أفريقيا التي ستقام في يناير المقبل بكوت ديفوار.

 

 ومن الممكن أن يتسبب هذا الارتباط في غياب صلاح عن بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مما قد يؤثر على فريقه ليفربول في المنافسات المحلية والدولية.

 

ويواجه نادي ليفربول الإنجليزي تحديًا بخصوص مشاركة نجمه محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024.

 

ووفقًا لشبكة "ليفربول إيكو"، قد لا يسمح النادي لصلاح بالغياب عن صفوفه مرة أخرى الصيف المقبل، خصوصًا أن المسابقة ستأتي في بداية موسم 2024-2025.

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