خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

حقق النادي الأهلي فوزا غاليا علي نادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز في القمة ١٢٦ .

وطرح الغندور سؤالا عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" #رأيكم :

من هو نجم مباراة القمة اليوم

بين الزمالك والاهلي ؟".

انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بفوز المارد الأحمر بأربع أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل المباراة..

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة لولبية كادت أن تسكن الشباك ولكن كان للقائم الأيسر رد فعل آخر ومنعها من الدخول.

كرة بينية من محمود كهربا في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد مثلث رائع من التمريرات بينه وبين معلول وكهربا وأفشة وسددها أفشة ولكن يتصدى لها صبحي.

ومن بعدها تراجع كهربا عن خط الهجوم وأصبح في مركز صانع الألعاب ومرر كرة رائعة للشحات ولكن تمكن عبد الغني لاعب الزمالك من ابعادها.

وحاول الزمالك الدخول في المباراة وسدد زيزو كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن ابعدها دفاع الأهلي قبل الوصول للشناوي.

وفي الدقيقة 20 عاد الأهلي للهجوم بشكل رائع ودخل منطقة جزاء الزمالك عن طريق حسين الشحات الذي توغل ومرر كرة رائعة لكهربا الذي سددها من فوق محمد صبحي ولكن أبعدها سكر من على خط المرمى.

بدأ الزمالك في الضغط المنظم في الدقيقة 22 من عمر المباراة ووصل لمرمى الأهلي أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

مرور رائع من بيرسي تاو ودخوله منطقة الجزاء ومحاولة خطيرة على مرمى الزمالك ولكن تمكن الدفاع من ابعاد الكرة.

توغل حسين الشحات بين خطوط دفاع الزمالك في الدقيقة 36 من عمر المباراة وسجل كرة من خارج منطقة الجزاء أسكنها الشباك واحتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفه الثاني في مرمى الأبيض.

توجه علي معلول بالكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وسدد كرة بقدمه اليسرى لم يتمكن محمد صبحي أن يصنع أمامها شئ وسكنت الشباك في الدقيقة 45 من عمر المباراة.