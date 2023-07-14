محمد عمارة: الروح الرياضية كانت سائدة في مباراة الأهلي والزمالك اليوم

عقب محمد عمارة، لاعب النادي الأهلي السابق، على فوز المارد الأحمر في مباراة القمة على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم، قائلا إن الأهلي نجح في حسم المباراة، ولكن أفضل ما في المباراة، الروح الرياضية بين اللاعبين، إذ أن لاعبي الأهلي والزمالك نجحوا في إخراج المباراة بصورة مميزة بينهم، خاصة أن المباراة كان بها بعض المواقف المثيرة للانفعالات ولكن قد تم الاحتواء لها.

وأضاف “عمارة”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن لاعبي الزمالك كانوا منفعلين في أكثر من مشهد بحكم النتيجة داخل أرضية الملعب، ولكن لاعبي الأهلي نجحوا في احتواء المشهد، موضحا أن المباراة كانت مميزة، والروح الرياضية كانت سائدة على مدار المباراة وهو أهم شيء.

وهنأ النادي الأهلي بالفوز بالمباراة، وببطولة الدوري المصري الممتاز موضحا أن مجلس إدارة النادي الأهلي وفر كل شيء للفريق من أجل تحقيق البطولات، ومن أجل العودة من جديد للاستقرار.

وواصل: "استقرار اللاعبين والنادي خلى الفريق ياخد أفريقيا والدوري وغيره، واللاعيبة بقت موجودة في كل مركز 2 و3".