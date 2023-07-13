عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يخلص 6-1..محمد عمارة يضع بشير التابعي في موقف محرج على الهواء بسبب القمة

بشير التابعي لاعب
بشير التابعي لاعب الزمالك السابق

دخل محمد عمارة، لاعب النادي الأهلي السابق، في خلاف على الهواء مباشرة مع بشير التابعي لاعب الزمالك السابق، حول نتيجة مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتمكن النادي الأهلي من استمرار الانتصارات بتحقيق فوز عريض على حساب الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في واحدة من المباريات المثيرة بين الفريقين.

موقف محرج لبشير التابعي بسبب مباراة القمة

وقال "عمارة"، خلال تواجده ضيفا في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، إن مباراة القمة ظلمت لاعبي الأهلي، لأن النتيجة غير عادلة، وكان من الممكن أن ترتفع النتيجة أكثر من ذلك. 

واعترض بشير التابعي على تصريحات "عمارة" بشأن نتيجة المباراة قائلا: "لا لا إزاي النتيجة تخلص كده، لا طبعا مكنش ينفع تخلص أكتر من كده في الماتش ده"، ليرد عليه ساخرا محمد عمارة: "كان المفروض تخلص 6-1"، في إشارة للمباراة التاريخية بين الأهلي والزمالك التي انتهت بهذه النتيجة. 

ويرد "التابعي" عليه: "يخلص 6-1 ليه يعني انت قصدك ايه بالكلام ده". 

بشير التابعي الزمالك حدث في مصر قناة ام بى سى مصر شريف عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

تعليق ساخر من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على الزمالك

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي علي خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

وجيه أحمد: البنا كان عليه طلب مخالفة الأهلي قبل ركلة الجزاء

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

ترشيحاتنا

فرجه قريب |تعليق مؤثر من نجم الزمالك عقب رباعية الأهلي

"الأهلي مش محتاجه".. بشير التابعي ينفعل على الهواء بسبب صفقة إمام عاشور

"المنظومة كلها مجتش".. بشير التابعي يفتح النار على مجلس إدارة الزمالك بعد الهزيمة في القمة

تحرك عاجل من سوريا بشأن توصيل مساعدات عبر تركيا

أحدث سعر لـ شيفروليه أفيو في سوق المستعمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14 يوليو 2023.. تحذير للثور ومفاجآت لهؤلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

4 طرق مختلفة لعمل الثومية .. اختاري ما يناسبك

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ