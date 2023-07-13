يخلص 6-1..محمد عمارة يضع بشير التابعي في موقف محرج على الهواء بسبب القمة

دخل محمد عمارة، لاعب النادي الأهلي السابق، في خلاف على الهواء مباشرة مع بشير التابعي لاعب الزمالك السابق، حول نتيجة مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن النادي الأهلي من استمرار الانتصارات بتحقيق فوز عريض على حساب الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في واحدة من المباريات المثيرة بين الفريقين.

موقف محرج لبشير التابعي بسبب مباراة القمة

وقال "عمارة"، خلال تواجده ضيفا في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، إن مباراة القمة ظلمت لاعبي الأهلي، لأن النتيجة غير عادلة، وكان من الممكن أن ترتفع النتيجة أكثر من ذلك.

واعترض بشير التابعي على تصريحات "عمارة" بشأن نتيجة المباراة قائلا: "لا لا إزاي النتيجة تخلص كده، لا طبعا مكنش ينفع تخلص أكتر من كده في الماتش ده"، ليرد عليه ساخرا محمد عمارة: "كان المفروض تخلص 6-1"، في إشارة للمباراة التاريخية بين الأهلي والزمالك التي انتهت بهذه النتيجة.

ويرد "التابعي" عليه: "يخلص 6-1 ليه يعني انت قصدك ايه بالكلام ده".