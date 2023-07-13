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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: الخدمة السرية تعرف من ترك الكوكايين في البيت الأبيض

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه واثق في أن الخدمة السرية تعرف من ترك الكوكايين في البيت الأبيض، على الرغم من مزاعم الخدمة الأخيرة بأنها غير قادرة على معرفة مصدرها.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، “أنهم يعرفون الإجابة تمامًا مثل أي شخص آخر".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أنه “على الرغم من كل الكاميرات، فإن جهاز الخدمة السرية الأمريكي لم يتمكن من معرفة من ترك الكوكايين في البيت الأبيض”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض اختتم التحقيق بشأن العثور على الكوكايين دون تحديد هوية أي مشتبه.

بسبب فضيحة الكوكايين.. روسيا تسخر من البيت الأبيض

CNN: جهاز الخدمة السرية يختتم التحقيق بشأن الكوكايين دون تحديد هوية أي مشتبه

وأوضحت أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، لم يستطع تحديد متى أو من ترك كيسا صغيرا من الكوكايين في الجناح الغربي.

ووفقا للنظرية الرئيسية التي يتبناها المحققون هي أن سائحا ربما ترك الكوكايين في منطقة الحجيرة عندما طلب منه ترك هاتفه هناك.

ترامب البيت الأبيض الخدمة السرية

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