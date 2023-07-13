أول تعليق من حسين الشحات بعد فوز الأهلي علي الزمالك

أبدي حسين الشحات، لاعب الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بفوز الفريق بلقب الدوري الممتاز وتحقيق العلامة الكاملة هذا الموسم، من خلال التتويج بالألقاب الخمسة التي شارك بها محليًّا وإفريقيًّا.
وأضاف الشحات: «مباريات الأهلي والزمالك دائمًا ما يكون التركيز هو كلمة السر في الفوز بها، ولاعبو الأهلي كانوا الأكثر تركيزًا وإصرارًا من البداية على الفوز بالمباراة وإسعاد الملايين من جماهير النادي».
وأرجع لاعب الأهلي تسجيله هدفين وحالة التألق التي يعيشها إلى اجتهاده وتركيزه في عمله إلى جانب دعوات أسرته ومساندة الجماهير، والتي اعتبر نفسه واحدًا منها، قبل أن أكون لاعبًا في صفوف الفريق.
كما شدد على أن تسجيل أي لاعب خلال المباريات تكليل لجهود جميع اللاعبين، لا سيما أن الفريق يتعامل كمنظومة واحدة.
وشدد الشحات على أن الفوز ببطولة داخل الأهلي دائمًا ما يكون خطوة يتم البناء عليها للتتويج بألقاب أخرى.
واختتم حسين الشحات تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي وإلى جميع اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على أن القادم سيكون أفضل.