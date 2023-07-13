أحمد موسى يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك بأغنية سطلانة.. فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى على فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك برباعية مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة رقم 31 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وافتتح موسى البث المباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بترديد كلمات أغنية سطلانة التي اشتهرت في الآونة الأخيرة، مهنئا النادي الأهلي بالفوز الغالي على الزمالك.

وقال أحمد موسى، إنّ النادي الأهلي كان مبدعا في مباراة اليوم أمام الزمالك التي انتهت برباعية لصالح المارد الأحمر مقابل هدف للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أن المباراة كان من الممكن أن تنتهي بخمسة أهداف للأهلي في الشوط الأول.

وأردف موسى، أن حسين الشحات كان رائعا، بينما الزمالك لم يحضر الشوط الأول، واستغل الأهلي الاستحواذ وسجل الأهداف الثلاثة، مردفا: «مبروك لجمهور الأهلي في كل مكان افرحوا بالليلة الجميلة أوي، كان ممكن نصل لنصف دستة بس كدا كويس الحمد لله».