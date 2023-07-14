أسوان كامل العدد أمام الداخلية بعودة عمرو حسام وبلال السيد

اختار أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان قائمة مواجهة الداخلية بجولة الحسم الجولة 34،من منافسات الدوري الممتاز .

وجاءت القائمة لتضم كلا من :

عمرو حسام ،خالد وليد ،إسلام جمال ،محمد عطوة ،أحمد كاستيلو،أحمد بلية ،أحمد دحروج ،مصطفى ميدو ،على فتحى ، رافائيل ،صابر الشيمى ،عماد فتحى ،بلال السيد ،مصطفى عنانى ،مصطفى عبد الرسول ،أمين محمد ،حسام عرفات ،أحمد خالد ،محمد المرسى ،محمد جدو ،محمد حمدى زكى عمر سعودى ،ديلسون كامونى ،عبد العزيز موسى

طلبة محمد .

وتستمر غياب العناصر المصابة بالفريق وهم “إسلام صلاح ،إيفونا ،أحمد حمودى ، الحسينى سمير، سيف العجوز ، أحمد أشرف .