بسبب عربات التوك في موريتانيا .. جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي بسبب أزمة عربات التوك توك في موريتانيا ، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الكثير من الصور والمقاطع لجهاز أمن الطرق، أثناء قيامها بإزاحة الكثير من العربات التي قرر أصحابها تركها على الطرق وذلك تعبيراً عن احتجاجهم

رأى نشطاء آخرون أن هذا القرار من شأنه أن يقوم بمنع السائقين المتهورين من الإضرار بسيارات المواطنين والقيام بتهديد سلامتهم.



قد انتشرت هذه العربات في العاصمة الموريتانية نواكشوط ويقوم بقيادتها العشرات من سائقي عربات "التوك توك" ثلاثية العجلات ويعتبرونه قرارا جائرا بحقهم والجدير بالذكر أن تلك العربات انتشرت في بريطانيا العربات في العاصمة نواكشوط مطلع عام 2019