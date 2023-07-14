عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب عربات التوك في موريتانيا .. جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

صدى البلد

جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي بسبب أزمة عربات التوك توك  في موريتانيا ، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الكثير من الصور والمقاطع  لجهاز أمن الطرق، أثناء قيامها بإزاحة  الكثير من العربات التي قرر أصحابها تركها على  الطرق وذلك تعبيراً عن احتجاجهم

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه.. شاهد

 رأى نشطاء آخرون أن هذا القرار من شأنه أن يقوم بمنع السائقين المتهورين من الإضرار بسيارات المواطنين والقيام بتهديد سلامتهم.


قد انتشرت هذه العربات في العاصمة  الموريتانية نواكشوط ويقوم بقيادتها العشرات من سائقي عربات "التوك توك" ثلاثية العجلات ويعتبرونه قرارا جائرا بحقهم والجدير بالذكر أن تلك العربات انتشرت في بريطانيا العربات في العاصمة نواكشوط  مطلع عام 2019

مواقع التواصل الاجتماعي نشطاء مواقع التواصل جهاز أمن الطرق السائقين المتهورين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي على خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

ما حدث يهدم بايرن ميونخ |تعليق صادم من ميدو عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن تسبب محليات الأسبرتام في السرطان

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر

موضة وأوعى تشتريه .. شبشب منتشر بالأسواق مصنوع من مواد مسرطنة يصيب بمرض خطير

دعاء آخر جمعة من العام الهجري ..أدركه بـ 8 كلمات مجربة

احذر .. إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص يعرضك لدفع غرامة مليون جنيه

البنتاجون: قوات فاجنر لا تشارك في العمليات العسكرية بأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيل مايعلم به إلا ربنا .. حفيد هاني الناظر يغني تعالي أدلعك

فاروق الباز من رموز بلدنا وحب الأوطان من الإيمان بثقافة الدقهلية|صور

بأكثر من نصف مليون جنيه .. شاهد إطلالات بلقيس فتحي في كليب ألف روح

عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ