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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

كتله الحوار ترحب باستعادة مصر لدورها الوازن في أزمة السودان

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

رحبت كتله الحوار بالدور المصري الفعال و دعوه دول جوار السودان لقمه القاهره و عنونه الموقف المصري بالاحترام الكامل لسياده السودان و عدم التدخل في شئونه، مما يحمل في طيات الموقف المصري رفضه الصارم لتدخل قوات "الايساف" التابعه للهيئة الحكوميه لتنميه دول شرق افريقيا (إيفاد) عسكريا في الاراضي السودانيه ، مصر استبدلت بعقدها قمه القاهره التدخل الخارجي المزمع من "إيفاد" و قواته بتفعيل الحل السياسي بين طرفي النزاع السوداني فقط بدعم من دول قمه القاهره و اعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا ، و تشكيل اليه وزاريه بشأن الازمه السودانيه من مصر و دول الجوار السوداني.


وتثمن كتله الحوار اعلان الاداره المصريه رفضها لاي تدخل خارجي في أزمة السودان و تفعيل اليات الحوار المباشر بين الاطراف المتصارعه برعايه مصر و دول الجوار المنبثقه عن قمه القاهرة.


وتؤكد كتله الحوار ان تدخل مصر الحاسم بعد فشل مساعي مجلس الامن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي و منبر جده الذي تقوده الولايات المتحده والسعوديه يعد استعاده مطلوبه لدور مصر "الوازن" في المنطقة و موقفها الواضح ضد التدخل العسكري من اي جهه في أزمة السودان ، حيث صدرت مصر نفسها كمنصة جديدة واعيه لدفع طرفي الصراع للمفاوضات.


وتشدد الكتلة علي وقوفها بجانب الشعب السوداني في ازمته و ترحب بكل الفارين السودانين من اتون الحرب الي وطنهم الثاني مصر ، و تؤكد علي حرصها و دعمها للجيش السوداني النظامي بجذوره الرسميه التاريخية و تدعو كل من يحمل السلاح في مواجهه الجيش السوداني لالقاء سلاحه و نبذ التطرف و الكف عن النزاع المسلح علي السلطه ، و الخضوع لعمليه سياسيه تؤطر حلا سياسيا شاملا للأزمه.

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