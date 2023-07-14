مطعم يثير الجدل بتقديمه خدمة النوم لزبائنه بعد تناول الطعام..اعرف القصة كاملة

أثار مطعم أردني الكثير من الجدل بعد أعلانه على موقعه على الأنترنت عن توفيره لخدمة النوم (تغدى واتمدى) بعد تناول لطبق المنسف في الأردن، وذلك بسبب الخمول الذي ينتاب الزبائن بعد تناوله ويعد المنسف لحم ضأن مع اللبن وخبز القمح أو الأرز، والذي يعد أشهر وجبة لدى سكان منطقة بادية الشام.

أشار المطعم عبر منشور على صفحته أن توفير تلك الخدمة يرجع إلى معاناة الزبائن من الشعور الزائد بالنعاس وذلك بعد تناول وجبة المنسف، تم توفير خدمة.



وأضاف المطعم عبر منشوره إن الفكرة قد جاءت إثر دعابة حدثت بينه وبين بعض الأصدقاء والزبائن، إلا أنها في المقابل لاقت الكثير من التفاعل الواسع وذلك عبر السوشيال ميديا، وإعجاب من قبل رواد المطعم.



وجدير بالذكر أن المطعم تم افتتاحه منذ أكثر من 6 أشهر وذلك في العاصمة عمان وذلك لتقديم المنسف بطريقته الأصيلة للسياح والراغبين بتجربته .