دكتوراه بالأزهر تناقش دور المصارف المالية في تفعيل العقود الاستثمارية

ناقش الباحث أحمد علي حسن عامر، المدرس المساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع أسيوط، رسالة الدكتوراه، تحت عنوان: (دور المصارف المالية في تفعيل العقود الاستثمارية "دراسة مقارنة").

وتناولت الرسالة موضوع الدور الذي تقوم به المصارف المالية بأنواعها في التفعيل والتنمية للتطبيقات التمويلية والاستثمارية لتلك العقود؛ وذلك من خلال التحليل لأحكام الفقه الإسلامي والفقه المالي الاقتصادي، والمقارنة بينهما.

وناقشت في الباب الأول: معرفة الدور الذي تقوم به المصارف المالية في تفعيل العقود الاستثمارية القائمة على استغلال الأراضي، وذلك من خلال تفعيلها لعقدي المزارعة، وإحياء الموات (استصلاح الأراضي) وأثرهما على تنشيط الحركة الاقتصادية.

وفي الباب الثاني: ناقشت مدى الدور الذي تقوم به المصارف المالية في تفعيل العقود الاستثمارية القائمة على العمل، وذلك من خلال تفعيلها لعقدي الاستصناع، والمشاركات، وأثرهما على تنشيط الحركة الاقتصادية.



وفي الباب الثالث: ناقشت مدى الدور الذي تقوم به المصارف المالية في تفعيل العقود الاستثمارية القائمة على رأس المال، وذلك من خلال تفعيلها لعقدي المضاربة، والوقف، وأثرهما على تنشيط الحركة الاقتصادية.



وتوصلت في هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير القواعد والصيغ المنظمة للمصارف المالية في كيفية تفعيلها لتلك العقود والصيغ.



وتكون لجنة الإشراف على الرسالة، من: الدكتور أشرف محمود محمد الخطيب - أستاذ ورئيس قسم الفقه في كلية الشريعة والقانون بأسيوط – "مشرفاً شرعياً"، والدكتور حسين علي محمد منازع - أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي والاقتصاد المتفرغ في كلية الشريعة والقانون بأسيوط - "مشرفاً قانونياً".



وضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة: الدكتور عباس عبدالله شومان - أستاذ الفقه المتفرغ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، ووكيل الأزهر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وئيس اللجنة الرئيسية للفتوى بالأزهر الشريف، ورئيس لجنة المصالحات - "مناقشاً شرعياً ورئيساً"، والدكتور سيد حسن عبدالله حسن - أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي والاقتصاد المتفرغ في كلية الشريعة والقانون بأسيوط، ووكيل الكلية السابق، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بقسم القانون العام سابقاً - "مناقشاً قانونياً".



وفي نهاية المناقشة، تمت منح الباحث على رسالته بتقدير: مرتبة الشرف الأولى.

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