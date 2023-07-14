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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مالطا تثمِن دور مصر في استضافة 9 ملايين لاجئ وجهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية

السفير خالد انيس
السفير خالد انيس ووزير خارجية مالطا

التقى السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية في فاليتا، بـ إيان بورج، وزير الشئون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي، حيث أشار السفير أنيس إلى جهود مصر الحثيثة لاستضافة أكثر من ٩ ملايين مُلتمساً للجوء ولاجئاً ومُهاجراً؛ معظمهم في حالات شبيهة باللجوء وفي حاجة إلى الحماية الدولية، فضلاً عن استقبال أكثر من ٢٠٠ ألف سودانياً منذ اندلاع الأزمة في السودان، وهو العدد المُرشَح للزيادة ليصل إلى ٣٣٠ ألف سودانياً بحلول أكتوبر ٢٠٢٣ وفقاً لتقديرات المنظمات الدولية المعنية، وتقديم مصر كافة الخدمات والرعاية اللازمة لهم أسوةً بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على سواحلنا لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا منذ سبتمبر ٢٠١٦ بشهادة الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل FRONTEX.
 

ومن جانبه، أبدى وزير الخارجية المالطي تفهمه للأعباء التي تفرضها الهجرة -الشرعية وغير الشرعية- على مصر، وتقديره للجهود التي تبذلها مصر للحيلولة دون وصول المهاجرين إلى أوروبا، واستضافتها لأعداد تُناهِز ١٠% من تعداد سكانها اللذين يفوق عددهم ١٠٠ مليون مواطناً، مُؤكداً  استعداد بلاده لدعم مصر في كافة المؤسسات الأوروبية والدولية في هذا السياق.
 

وتَطرق الوزير المالطي إلى أهمية الربط الجوي المباشر بين مصر ومالطا، مُقترحاً النظر في تسيير رحلات مباشرة بين البلدين، ومُشدداً على المردود والعائد الكبيرة للربط الجوي المباشر على الأعمال والاستثمارات والسياحة والدراسة، بالإضافة إلى تيسير استصدار التأشيرات مع انطلاق الخطوط الجوية المباشرة بما يُعزِز جهود تعزيز العلاقات الثنائية، ويُيسِر حياة الجاليتين المصرية والمالطية في  كلا البلدين.
 

كما تبادل السفير المصري والوزير المالطي الآراء حول عدداً من التطورات في المشهد الإقليمي في المنطقة، تحديداً في شرق المتوسط، حيث أعرب الجانبان عن أهمية الإطار متعدد الأطراف والحوار كحل لتحديات المنطقة.

الأزمة في السودان إيان بورج السفير خالد أنيس

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