متسول هندي يجمع مليون دولار ويصبح الأغنى عالمياً .. اعرف القصة كاملة

أثارت وسائل الإعلام الهندية الكثير من الجدل بعد إعلانها عن أغنى متسول في العالم وهو بهارات جين والذي ولد في عائلة من الطبقة الدنيا، بعد أن تمكن من جمع ملايين الدولارات من خلال قيامه بالتسول في شوارع مومباي

وأوضحت صحيفة Financial Express أن بهارات جين لم يكن قادرا على متابعة تعليمه ، وقد دفعه عدم تمكنه من العثورعلى وظيفة مستقرة إلى القيام بالنزول إلى الشوارع لجنى أمواله الكثيرة من التسول.

ولفتت الصحيفة إلى أن جين يملك حوالي مليون دولار أمريكي أي حوالي 728 دولارا شهريا ويمتلك شقة مكونة من غرفتي نوم بجانب استئجار متجرين، مقابل ما يقرب من 364 دولارا شهريا.

أثار المتسول الجدل بامتلاك تلك الثروة، والعديد من المطالبات وذلك من قبل عائلته المستمرة وذلك بالتوقف عن التسول لكنه يتجاهلهم ويواصل عمله في المقابل .