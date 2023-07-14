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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول تسريب لهيكل سيارة تسلا المنتظرة

صدى البلد

رُصدت هياكل سيارة سيارة تسلا سايبرتراك المنتظرة Tesla Cybertruck باللون الأبيض في مصنع جيجا التابع للشركة في تكساس من قبل مستخدم مجهول على وسائل التواصل الاجتماعي قام لاحقًا بحذف الصورة، ولكن ليس قبل أن يضعها أحد مستخدمي منتدى Cybertruck Owners Club وينشرها على لوحة على الإنترنت.

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لم تحتو هياكل السيارة على تفاصيل إضافية للجسم ، كما أظهرت صورة مسربة سابقًا ، تكشف عن الهيكل الداخلي الكامل للشاحنة الكهربائية القادمة ، والتي وصفها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأنها تحتوي على ما يسمى بـ "الهيكل الخارجي".

 

كما أشارت بعض ملصقات المنتديات ، فإن أول بيك أب كهربائي من تسلا يتم تصنيعه باستخدام عدة قطع مختومة يتم تجميعها معًا لتشكيل الهيكل المعدني، وكما ذكرنا سابقًا ، هناك قالب أمامي كبير والعديد من القطع الكبيرة التي تشكل الجزء الخلفي من السيارة ، بما في ذلك فتحات العجلة.

مع ما يقال ، ليس من الواضح ما هي الطريقة التي تستخدمها العلامة التجارية الكهربائية ومقرها أوستن لتجميع كل شيء معًا سواء كانت مواد لاصقة صناعية أو لحام أو براغي أو مزيجًا من كل هذه الأشياء.

 

من خلال مظهرها ، ستكون سايبرتراك مختلفة بالتأكيد عن جميع شاحنات البيك أب الأخرى الموجودة هناك: فهي لا تحتوي على هيكل سلم تقليدي مثل Ford F-150 Lightning و Rivian R1T وبدلاً من ذلك يبدو أنها تجمع بين جسم واحد بناء لمنطقة الركاب مع عدة قطع مسبوكة في الأمام والخلف. من المحتمل أن يتم تركيب ألواح الهيكل على هذه القاعدة ، وعندما يتم ربط كل شيء معًا ، يجب أن تكون النتيجة هيكلًا صلبًا جدًا.

 

ومع ذلك ، قد يكون إصلاح سايبرتراك بعد وقوع حادث أكثر صعوبة من إصلاح المركبات التي لا تستخدم قطعًا كبيرة مصبوبة ، ولكن يبقى أن نرى كيف ستتعامل تسلا مع هذه المشكلات عند ظهورها.

 

من خلال نظام الدفع الرباعي الضخم ، ونظام التعليق الهوائي التكيفي ، وأحدث جهاز كمبيوتر للشركة ، من المتوقع أن تظهر الشاحنة الكهربائية بالكامل في مظهر الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام ، ربما في سبتمبر ، كما ألمح ماسك في الماضي.

تسلا سايبرتراك Tesla Cybertruck سايبرتراك Rivian Ford F-150

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