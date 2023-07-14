اقتصادية وموفرة.. سعر أرخص سيارات تويوتا في مصر

شهدت أسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 زيادة جديدة لأسعارها الرسمية بلغت قيمتها 100 ألف جنيه تقريباً على فئتيها المطرحة بالسوق المصري.

تويوتا بيلتا موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، ومحرك بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 103 حصانا.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية من 4 سرعات، بينما تستغرق مدة قدرها 12 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0.

تويوتا بيلتا موديل 2023

وتضم السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 تجهيزات أخرى منها حساسات ركن، وكاميرا خلفية، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية، وفرامل ABS، و EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، و مكيف هواء، وزجاج كهربائي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي.

كما تتوفر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بعدة تجهيزات أخرى تتضمن زر بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، وعجلة قيادة تدعم أوامر التحكم الصوتية، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس.

تويوتا بيلتا موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على جنوط 15 بوصة، بينما تظهر من الخارج بمصابيح امامية حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع مفهوم رباعي الأبواب، بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية، مع ومرايات جانبية كهربائية تم تزويدها بإشارات ضوئية، مصابيح ضباب.

أسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023

الفئة الأولى ACTIVE تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 640,000 جنيه

الفئة الثانية SMART تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 695,000 جنيه