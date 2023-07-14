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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل لهبوط طائرة أمريكية فجأة لسبب غير متوقع.. شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لطائرة أميركية تحول مسارها وتهبط اضطرارياً الكثير من الجدل وذلك بعد أن دخلت سيدتان في مشاجرة  وذلك على متن طائرة لشركة "فرونتير إيرلاينز" وذلك أثناء تحليقها في الجو ولم ينجح أي من أفراد الطاقم  في تهدئة الموقف لتضطر الطائرة إلى تغيير مسارها والقيام بالهبوط اضطرارياً وذلك في أقرب مطار .

ووفقا لصحيفة thesun قد ظهر في مقطع الفيديو إلى قيامهم بالدخول في مشاجرة  وذلك على متن الطائرة  أثناء تحليقها في الجو ولم يُفلح أي من أفراد الطاقم  في تهدئة الموقف والقيام بفض الاشتباك فيما بينهما.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب ونشرته وسائل إعلام أميركية، أن سبب الهبوط يرجع إلى قيام سيدتين بتبادلن الشتائم والصراخ رغم المحاولات المتكررة من طاقم الطائرة للقيام بتهدئة الموقف تم تحويل الرحلة الجوية والتي كانت في طريقها من فيلادلفيا إلى لاس فيجاس، لتهبط الطائرة اضطرارياً في دنفر لتسليم السيدتين إلى الشرطة.

وأفاد أحد شهود العيان أن أحد الركاب قد اضطروا إلى مغادرة الطائرة مؤقتاً للإدلاء أقوالهم للشرطة. 

مقطع فيديو طائرة أميركية أفراد الطاقم الهبوط اضطراريا مقطع الفيديو

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