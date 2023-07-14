مقطع فيديو يثير الجدل لهبوط طائرة أمريكية فجأة لسبب غير متوقع.. شاهد

أثار مقطع فيديو لطائرة أميركية تحول مسارها وتهبط اضطرارياً الكثير من الجدل وذلك بعد أن دخلت سيدتان في مشاجرة وذلك على متن طائرة لشركة "فرونتير إيرلاينز" وذلك أثناء تحليقها في الجو ولم ينجح أي من أفراد الطاقم في تهدئة الموقف لتضطر الطائرة إلى تغيير مسارها والقيام بالهبوط اضطرارياً وذلك في أقرب مطار .

ووفقا لصحيفة thesun قد ظهر في مقطع الفيديو إلى قيامهم بالدخول في مشاجرة وذلك على متن الطائرة أثناء تحليقها في الجو ولم يُفلح أي من أفراد الطاقم في تهدئة الموقف والقيام بفض الاشتباك فيما بينهما.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب ونشرته وسائل إعلام أميركية، أن سبب الهبوط يرجع إلى قيام سيدتين بتبادلن الشتائم والصراخ رغم المحاولات المتكررة من طاقم الطائرة للقيام بتهدئة الموقف تم تحويل الرحلة الجوية والتي كانت في طريقها من فيلادلفيا إلى لاس فيجاس، لتهبط الطائرة اضطرارياً في دنفر لتسليم السيدتين إلى الشرطة.

وأفاد أحد شهود العيان أن أحد الركاب قد اضطروا إلى مغادرة الطائرة مؤقتاً للإدلاء أقوالهم للشرطة.